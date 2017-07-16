Скончался актер Владимир Толоконников. "Шарикова и Хоттабыча" больше нет

В Москве на 74-ом году ушел из жизни актер Владимир Толоконников. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя театра в г. Алматы, где долгое время работал артист.

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01:00 мск)", – сказали агентству в театре.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Затем вернулся в родной город и вошел в труппу Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова, где проработал всю жизнь.

Наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце", который был снят в 1988 году.

Кроме того он снялся в фильме "Хоттабыч", который вышел в 2006 году, а также нескольких сериалах. Картина принесла ему Кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль". В 2009 году актер получил Российский орден дружбы