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Жителя Калифорнии приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство 21-й кошки

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Житель Калифорнии приговорен к 16 годам заключения. Данное наказание Роберт Рой получил за убийство кошек, сообщают российские СМИ со ссылкой на издание USA Today.

Отмечается, то что в одном из районов Калифорнии два года пропадали представители кошачих, а затем животных находили мертвыми.

Найти преступника удалось когда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка.

Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти. Всего преступник убил 21 кошку.

URL: http://www.vb.kg/363343
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