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22-летняя экс-мисс КР Жибек Нукеева скончалась. Не смогла победить болезнь

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Айдана Абдуваитова

В Бишкеке от тяжелой болезни скончалась экс-мисс Кыргызстана Жибек Нукеева. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

"Это невосполнимая утрата для родных и близких. Люди приходят в этот мир с миссией - Жибек поистине была красой страны в лучшем проявлении. Именно на нее должны ориентироваться юные современницы - красива не только внешне, но и душой. Письмо Жибек о болезни (хондросаркоме кости) и любви к мужу и родившемуся сыну затронуло сердца миллионов людей. Она боролась из последних сил, но болезнь взяла верх, несмотря на то, что лечение проходило в лучших клиниках Италии, Турции, Израиля... Она так любила жизнь . Восьмимесячный сынок Иман пока ещё не понимает, какое горе произошло. Покойся с миром, Жибек. Пусть земля тебе будет пухом", - написала Молдокматова.

Она поблагодарила всех кыргызстанцев, которые участвовали в сборе средств для лечения девушки.

Напомним, в декабре стало известно, что у Жибек Нукеевой врачи обнаружили хондросаркому тазобедренной кости третьей степени. Болезнь сильно прогрессировала, и девушка нуждалась в срочном дорогостоящем лечении. Процедура протонной терапии в Праге стоила 80 тысяч евро.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевывала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс мира".

URL: http://www.vb.kg/363344
Теги:
онкология
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Комментарии
312
17.07.2017, 08:38

Бедненькая...Царствие небесное ей...

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muhtar
17.07.2017, 10:14

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Если с кем-либо случится беда, то пусть скажет: 

«Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун Аллахумма аджурни фи мусыибати вахълиф ли хайран минха»

(«Воистину Аллаху мы принадлежим и к Нему мы возвернёмся. О Аллах! Награди меня за несчастье, которое меня постигло, и замени его добром для меня»). И тогда Аллах наградит его за это несчастье и заменит его тем, что ещё лучше того, что он потерял».

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