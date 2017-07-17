22-летняя экс-мисс КР Жибек Нукеева скончалась. Не смогла победить болезнь

В Бишкеке от тяжелой болезни скончалась экс-мисс Кыргызстана Жибек Нукеева. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

"Это невосполнимая утрата для родных и близких. Люди приходят в этот мир с миссией - Жибек поистине была красой страны в лучшем проявлении. Именно на нее должны ориентироваться юные современницы - красива не только внешне, но и душой. Письмо Жибек о болезни (хондросаркоме кости) и любви к мужу и родившемуся сыну затронуло сердца миллионов людей. Она боролась из последних сил, но болезнь взяла верх, несмотря на то, что лечение проходило в лучших клиниках Италии, Турции, Израиля... Она так любила жизнь . Восьмимесячный сынок Иман пока ещё не понимает, какое горе произошло. Покойся с миром, Жибек. Пусть земля тебе будет пухом", - написала Молдокматова.

Она поблагодарила всех кыргызстанцев, которые участвовали в сборе средств для лечения девушки.

Напомним, в декабре стало известно, что у Жибек Нукеевой врачи обнаружили хондросаркому тазобедренной кости третьей степени. Болезнь сильно прогрессировала, и девушка нуждалась в срочном дорогостоящем лечении. Процедура протонной терапии в Праге стоила 80 тысяч евро.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевывала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс мира".