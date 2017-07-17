США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую ракету

США и Австралия провели успешное испытание гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, ракета способна развивать скорость до 7700 миль в час - более 12 тысяч километров в час. Тестовый пуск состоялся на полигоне Вумера на юге Австралии. Как отметила министр обороны страны Мариз Пейн, испытание в рамках программы HiFIRE прошло 12 июля, при этом название ракеты не уточняется.

Стоимость проекта составляет 54 миллиона долларов. Это совместная программа ВВС США и Минобороны Австралии, в которой также участвуют компании Boeing и BAE Systems и Квинслендский университет. В австралийском подразделении BAE Systems отметили, что "успешные летные испытания были самым сложным из всех проведенных тестов HIFiRE на сегодняшний день".

В то же время 13 июля на YouTube-канале факультета инженерии, архитектуры и информационных технологий Квинслендского университета появилось видео тестового запуска гиперзвукового аппарата HiFIRE 4. Сообщается, что он предназначен для отделения от ракеты-носителя в космосе и выполнения контролируемых маневров после попадания в атмосферу.

The Independent отмечает, что Китай и Россия также ведут разработки гиперзвукового оружия. Как заявлял в этой связи глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис, "все, что мы можем сделать, - это развивать наше собственное гиперзвуковое оружие и улучшать нашу защиту против их [вооружения]".