Девять человек погибли при взрыве на предприятии в Нигерии

Девять человек погибли, еще 10 пострадали в результате взрыва газового баллона в городе Калабар на юго-востоке Нигерии, на предприятии, принадлежащем компании Linc Oil and Gas, сообщает Росбалт.

"Несколько человек получили ожоги разной степени тяжести, они доставлены в больницу", - рассказал шеф полиции в штате Кросс-Ривер Хафиз Инува. По его словам, руководство предприятия пока не объяснило, что стало причиной взрыва.

Как пишет РИА Новости, жертв может стать больше, поскольку несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.