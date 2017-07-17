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Девять человек погибли при взрыве на предприятии в Нигерии

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Девять человек погибли, еще 10 пострадали в результате взрыва газового баллона в городе Калабар на юго-востоке Нигерии, на предприятии, принадлежащем компании Linc Oil and Gas, сообщает Росбалт.

"Несколько человек получили ожоги разной степени тяжести, они доставлены в больницу", - рассказал шеф полиции в штате Кросс-Ривер Хафиз Инува. По его словам, руководство предприятия пока не объяснило, что стало причиной взрыва.

Как пишет РИА Новости, жертв может стать больше, поскольку несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

URL: http://www.vb.kg/363350
Теги:
взрыв, Нигерия
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