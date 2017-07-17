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Число жертв в результате ливней на северо-востоке Китая возросло до 18

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Число погибших в результате проливных дождей в провинции Цзилинь, которые привели к наводнениям, возросло до 18 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа" со ссылкой на штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Еще 18 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в штабе. По информации агентства, в Цзилинь наблюдается масштабное повышение уровня воды, в борьбе с наводнениями участвуют 32 тыс. человек. К настоящему моменту удалось восстановить 15 мостов и возобновить работу 37 коммуникационных базовых станций и 23 трансформаторов, отметили в штабе.

Агентство отмечает, что в результате проливных дождей были эвакуированы свыше 114 тыс. человек.

Проливные дожди обрушились на центральные и восточные районы провинции Цзилинь 13-14 июля. Агентство "Синьхуа" 15 июля сообщало, что в результате стихии погибли восемь человек, еще один числится пропавшим без вести.

Метеорологи 13 июля зафиксировали рекордный показатель суточного количества осадков, максимальный уровень которых составил 295,7 мм. От ливней к 15 июля в провинции пострадали 316 тыс. человек.

Наводнения разрушили свыше 12 тыс. построек. Кроме того, оказались размыты около 202 км дорог и 31,5 тыс. га сельхозугодий затоплены.

URL: http://www.vb.kg/363352
Теги:
Китай
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