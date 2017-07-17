Южная Корея предлагает КНДР переговоры

Южная Корея впервые с 2015 года предложила КНДР провести переговоры на уровне оборонных ведомств, чтобы разрядить военную напряженность на полуострове. Переговоры предлагается провести в деревне Пханмунджом, в которой в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, сообщает Евроньюс.

Со Чху Сок, заместитель министра обороны Республики Корея: "Мы предложили Северу провести переговоры представителей оборонных ведомств 21 июля в здании "Тонгильгак" в северной части деревни Пханмунджом, чтобы прекратить все враждебные действия, усиливающие напряженность на демаркационной линии".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 6 июля выступил с предложением о взаимном прекращении военных учений у границы по случаю 64-й годовщины прекращения Корейской войны. По информации южнокорейских дипломатов, Пхеньян позитивно отреагировал на это выступление.