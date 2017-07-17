В ЦИК поступили заявления Сооронбая Жээнбекова и Арсланбека Малиева

Накануне, 16 июля, в Центризбирком поступило решение XVI съезда Социал-демократической партии Кыргызстана о выдвижении премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана.

Для участия в выборах глава правительства должен сложить свои полномочия до 10 сентября.

В тот же день в ЦИК поступило еще одно заявление о самовыдвижении Арсланбека Малиева. Он родился 8 октября 1957 года, является президентом Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами и лидером политической партии "Аалам".

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофимова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова, Улукбека Кочкорова, Руслана Джунусова и Нусрета Муса-Оглы Мамедова. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова и Бакыта Торобаева представили их партии.