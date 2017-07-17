Погранслужба наметила борьбу с коррупцией на ближайшие два года. Об этом было заявлено на заседание коллегии ГПС КР.

Перед офицерами были поставлены задачи по противодействию коррупции на 2017 – 2018 гг.

В текущем году основные усилия ведомства были направлены на совершенствование пограничной инфраструктуры. В настоящее время ГПС осуществляет капитальное строительство 15 объектов. Подразделения погранслужбы, в том числе и отдаленные высокогорные заставы, полностью обеспечены продовольствием и ГСМ согласно установленным нормам.

На коллегии ведомства были также озвучены результаты мероприятий по противодействию коррупции. "Мероприятия, реализуемые в рамках комплексного плана по противодействию коррупции, позволили повысить уровень подготовки военнослужащих органов пограничного контроля, усилить контроль над сферами, где возможны коррупционные проявления. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в первом полугодии 2017 года снизилось число фактов коррупционных проявлений в два раза", - говорится в сообщении.

Подводя итоги заседания, председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев обозначил позитивные сдвиги в проводимой ведомством работе и отметил отдельные недостатки и упущения. Глава пограничного ведомства потребовал от командного состава усилить контроль над исполнительской дисциплиной и принимать жесткие меры в борьбе с коррупцией. Он обратил внимание руководителей органов управления на повышение качества организации служебно-боевой деятельности.