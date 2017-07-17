Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP.O.KG

Современные смартфоны стали нашим главным помощником в повседневной жизни. Какие только задачи на сегодняшний день они не решают. Смартфон сопровождает нас в любом деле: в работе, при обучении, вождении, на отдыхе, и даже для воспитания и развития детей мы прибегаем к его помощи. Интернет-магазин SHOP.O.KG поможет вам с подбором смартфона, который удовлетворит все ваши потребности.

Главное – определитесь с подходящей вам операционной системой: iOS или Android. На базе iOS работает исключительно техника компании Apple (iPhone, iPad, iPod). Став обладателем продукции с приставкой "Ай", вы получите качественные устройства, максимально защищенные от взлома. Правда, меньше выбора, и у этих гаджетов достаточно высокая цена. Система Android принадлежит Google и предоставляет бОльший ассортимент смартфонов под любые бюджет и потребности. Эта операционная система предлагает максимальную гибкость настроек и возможность использовать смартфон как носитель файлов.

Размер телефона: учтите, что большими смартфонами, возможно, понадобится управлять двумя руками.

Сколько вам нужно слотов для SIM-карт: второй слот может пригодиться для увеличения памяти устройства картой формата microSD. Кстати, помните, что все айфоны односимочные.

Уделите внимание также следующим характеристикам: процессору, объему оперативной и встроенной памяти (чем больше, тем лучше), камере, объему аккумулятора (от него зависит автономность смартфона – чем больше показатель мА*ч, тем дольше продержится заряд) и, конечно, наличию гарантии.

Зайдите на сайт shop.o.kg, выберите нужный раздел, допустим, "Мобильные телефоны". Выставьте критерии выбора:

установите сумму, больше которой вы не хотели бы потратить; марку производителя (можно сразу несколько); диагональ (от неё зависит размер телефона); параметры камеры (основной, фронтальной); цвет (22 вида); память (9 опций на выбор).

Для вашего удобства на сайте shop.o.kg можно добавлять понравившийся товар в "Избранное". Это своего рода записная книжка, благодаря которой вы сможете потом быстро его найти. Также есть функция "К сравнению". Что это значит? Представьте, что вы уже выбрали 2-3 модели телефона, но никак не можете определиться – функция "К сравнению" откроет перед вами сравнительную таблицу характеристик товаров и наглядно продемонстрирует преимущества и недостатки выбранных смартфонов. А еще на сайте всегда есть онлайн-консультанты, которые с радостью вас проконсультируют и помогут с выбором.

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