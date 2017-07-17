"Крутые" автовладельцы не смогли оплатить ужин в кафе

В одном из кафе на Иссык-Куле четверо мужчин на автомобиле с госномером 7777ВВ, отведав ужин, сбежали, не оплатив счет. Такой информацией делится Эльвира Осконбаева на своей страничке в Facebook.

Девушка предположила, что мужчины отдыхали в пансионате "Аврора". Гости приехали ночью, поели шорпо и шашлык, после чего просто встали и ушли.

В комментариях к своему посту девушка добавила, что с ней связался владелец машины и сообщил, что это было не его авто. Кроме того, номер на машине злоумышленников был установлен только спереди, следовательно, на автомобиле был установлен фальшивый государственный номер.