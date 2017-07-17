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Свидетелей по делу сторонников Жапарова приведут в принудительном порядке

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Аида Джумашева

Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе судебного процесса выяснилось, что в суд не явились шесть основных свидетелей. Все они являются сотрудниками милиции.

Несмотря на постановление о принудительном приводе, свидетели не явились.

Председательствующий на процессе судья Марат Сыдыков сообщил, что сегодня допросят дополнительных свидетелей, а показания основных зачитают на заседании.

Однако адвокат Шарабидин Токтосунов возразил, заявив, что этих свидетелей вообще нужно исключить из дела, так как они дали показания под давлением руководства.

В итоге суд решил зачитать показания нескольких свидетелей, а в отношении остальных вынесено повторное постановление о принудительном приводе.

URL: http://www.vb.kg/363363
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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