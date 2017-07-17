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У школ и детских садов установят новые дорожные знаки

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Глеб Куренев

Предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало монтаж дорожных знаков вблизи школ и детских садов. Об этом сообщает столичная мэрия.

Отмечается, что информационные указатели будут установлены возле 90 школ и 70 детских садов. На них будет надпись "Внимание! Школа", размер таких знаков будет 90х90 сантиметров. Кроме того, на конструкции будет нанесена высокоинтенсивная светоотражающая плёнка, которая соответствует ГОСТу СНГ.

Знаки будут установлены на 3-метровых стойках. Сообщается, что из-за полимерного покрытия сооружения смогут простоять дольше.

URL: http://www.vb.kg/363364
Теги:
детский сад, школа, Бишкек, мэрия
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