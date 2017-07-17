Суд в третий раз отказал в изменении меры пресечения стороннику Жапарова

Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, ранее подсудимый Айдинбек Шамшидин уулу в третий раз заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении него в связи с болезнью отца. За него поручилась правозащитница Азиза Абдирасулова, которая подтвердила, что отец подсудимого действительно тяжело болен.

Однако судья Марат Сыдыков, выйдя из совещательной комнаты, вновь отказал Шамшидин уулу в домашнем аресте.