Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

Суд в третий раз отказал в изменении меры пресечения стороннику Жапарова

27  0
Аида Джумашева

Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, ранее подсудимый Айдинбек Шамшидин уулу в третий раз заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении него в связи с болезнью отца. За него поручилась правозащитница Азиза Абдирасулова, которая подтвердила, что отец подсудимого действительно тяжело болен.

Однако судья Марат Сыдыков, выйдя из совещательной комнаты, вновь отказал Шамшидин уулу в домашнем аресте.

URL: http://www.vb.kg/363367
Теги:
Садыр Жапаров, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  