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В районе с. Кок-Жар и Ботанического сада 18-19 июля не будет электричества

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Родион Решетов

В связи с выводом в ремонт высоковольтной линии 110 кВ "ТЭЦ Бишкек-Парковая" для монтажа волоконно-оптических кабелей 18 и 19 июля с 08:00 до 19:00 будет прервано электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По данным энергетиков, от подачи электроэнергии будут отключены следующие районы:

  1. 18 июля - жилмассивы "Алтын-Ордо", "Полицейский городок", район Ботанического сада, а также село Кок-Жар (ул. Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Бишкек, Полевая, Сыргак) Аламудунского района Чуйской области.
  2. 19 июля - жилые массивы "Алтын-Ордо", "Полицейский городок", район Ботанического сада Бишкека, а также село Кок-Жар (улица Кумушалиевой, Мадиева, Кыдыкеевой, Кийизбаева) Аламудунского района Чуйской области.

URL: http://www.vb.kg/363368
Теги:
НЭСК, Северэлектро, отключение электроэнергии
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