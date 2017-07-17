В районе с. Кок-Жар и Ботанического сада 18-19 июля не будет электричества

В связи с выводом в ремонт высоковольтной линии 110 кВ "ТЭЦ Бишкек-Парковая" для монтажа волоконно-оптических кабелей 18 и 19 июля с 08:00 до 19:00 будет прервано электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По данным энергетиков, от подачи электроэнергии будут отключены следующие районы: