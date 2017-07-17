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НЭСК: Изоляторам на ЛЭП больше 50 лет. Из-за них произошло 161 отключение

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Родион Решетов

Около четверти изоляторов на линиях электропередачи (ЛЭП) уже отслужили свой эксплуатационный срок. Из-за этого только в Чуйской области в прошлом году произошло 161 отключение электричества. Об этом сегодня, 17 июля, в ходе пресс-конференции рассказал директор Чуйского филиала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Таалайбек Ибраев.

Он также отметил, что самые старые изоляторы на ЛЭП – 1958 года выпуска, а самые молодые – 1980 года. В то время как срок эксплуатации изоляторов составляет в среднем 7-8 лет. Сейчас проводится масштабная работа по их замене.

С мая этого года началась работа по замене 26 тысяч изоляторов на сумму 19 млн сомов. В день меняется по 500 диэлектриков, как отметили в НЭСК, бригады работают без выходных. Проект будет завершен в течение четырех лет. В следующем году планируется заменить еще 46 тысяч изоляторов.

"Мы начали эту работу с подстанции "Кемин" и пока по Чуйской области прошли, заодно провели замену изоляторов. Совмещение проводится для того, чтобы убить сразу двух зайцев. Хочу сказать, что частые аварии у нас происходят из-за того, что многие изоляторы у нас старые. Когда идет дождь или снег, происходит замыкание между линиями, и отключается вся линия", - сказал Ибраев.

Например, так сейчас выглядит большинство изоляторов в Кыргызстане.

Их заменят на новые модели, которые закупают на Уральском заводе России. Преимущество новых изоляторов в том, что они сделаны из стекла, что увеличит срок их эксплуатации, отметил Ибраев.

URL: http://www.vb.kg/363372
Теги:
НЭСК, отключение электроэнергии
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