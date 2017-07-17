В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

В китайских социальных сетях начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха, пишет Медуза со ссылкой на Financial Times. По данным издания, такие записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют "китайским Твиттером", а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официально власти Китая о запрете не объявляли, причины, по которым он введен, не сообщаются.

Одним из поводов может быть традиция сравнивать Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином, распространенная в китайских соцсетях.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 июля 2017 г.

Китай блокировал посты с упоминанием Винни-Пуха и ранее. В частности о волне блокировок сообщалось в 2016 году.

Китай в 2017 году находится на 176-м месте в индексе свободы прессы организации "Репортеры без границ".