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В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

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В китайских социальных сетях начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха, пишет Медуза со ссылкой на Financial Times. По данным издания, такие записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют "китайским Твиттером", а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официально власти Китая о запрете не объявляли, причины, по которым он введен, не сообщаются.

Одним из поводов может быть традиция сравнивать Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином, распространенная в китайских соцсетях.

Китай блокировал посты с упоминанием Винни-Пуха и ранее. В частности о волне блокировок сообщалось в 2016 году.

Китай в 2017 году находится на 176-м месте в индексе свободы прессы организации "Репортеры без границ".

URL: http://www.vb.kg/363373
Теги:
Китай
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