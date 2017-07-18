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В китайском торговом центре появилась камера для хранения мужей

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Торговый центр в Китае открыл специальную комнату хранения, где покупательницы могут оставлять своих мужей на время шопинга, сообщает издание Мел со ссылкой на BBC.

Для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов. Первые несколько месяцев использование таких комнат будет совершенно бесплатным.

Мужчины, которые уже опробовали услугу, назвали идею оригинальной. Один из них остался полностью доволен, поиграв в Tekken 3, и заметил, что как будто "снова вернулся в школу". Другой похвалил идею, но пожаловался, что в комнате не было кондиционера.

По словам администрации торгового центра, сейчас создатели кабинок для мужей дорабатывают идею с учетом отзывов посетителей и улучшают конструкцию.

URL: http://www.vb.kg/363374
Теги:
Китай
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