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Маск назвал главную угрозу человечеству

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Американский предприниматель Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов (США), заявил, что "искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Fortune.

По мнению Маска, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности в распространении фейковых новостей. Бизнесмен отметил, что в его распоряжении имеется доступ к самым передовым технологиям искусственного интеллекта.

В июле 2017 года Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество. "Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом", - прокомментировал в Twitter бизнесмен публикацию New Scientist, где рассказывалось о старении населения и ограничении доступа к пищевым ресурсам.

В ноябре 2016 года глава компаний Tesla Motors и SpaceX заявил, что человечество окажется на грани катастрофы, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

URL: http://www.vb.kg/363375
Теги:
наука
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