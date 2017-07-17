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Мэрия продала часть здания ГСИН. Последние подали иск в суд

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Родион Решетов

Государственная служба исполнения наказания (ГСИН) будет судиться с мэрией города Бишкек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что яблоком раздора стало постановление муниципалитета о выделении земельного участка в пользу компании "Саба". Спорная территория находится на пересечении улицы Ибраимова и проспекта Чуй. Сейчас на этом месте находится кафе, прилегающее к зданию центрального аппарата ГСИН.

Кроме того, как отметили истцы, эта компания каким-то образом смогла получить в собственность помещение в здании центрального аппарата Государственной службы исполнения наказания. Сейчас ведется разбирательство, кто и как смог продать государственные помещения частной компании, отметили в ГСИН.

"Всего мэрией в пользу этой компании было выделено три комнаты и часть территории центрального аппарата ГСИН. Мы не знаем, каким образом кафе, которое с нами по соседству, получило землю и помещения в стратегическом объекте. В мэрии нам рассказали, что данная земля была выкуплена в 2004 году, и больше ничего не известно. Но у нас ведь не просто государственное здание, а стратегическое. Как его можно было продать? Как нам известно, по неофициальной информации, в этом деле фигурируют криминальные силы", - рассказали в пресс-службе ГСИН.

Судебный процесс по этому делу назначен на сегодня, 17 июля, в межрайонном суде г. Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/363376
Теги:
ГСИН, суд
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Комментарии
Хохмач
17.07.2017, 14:05

Вот это прикол!!! 

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toha
17.07.2017, 14:07

Вот и коррупция выявляется

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