Мэрия продала часть здания ГСИН. Последние подали иск в суд

Государственная служба исполнения наказания (ГСИН) будет судиться с мэрией города Бишкек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что яблоком раздора стало постановление муниципалитета о выделении земельного участка в пользу компании "Саба". Спорная территория находится на пересечении улицы Ибраимова и проспекта Чуй. Сейчас на этом месте находится кафе, прилегающее к зданию центрального аппарата ГСИН.

Кроме того, как отметили истцы, эта компания каким-то образом смогла получить в собственность помещение в здании центрального аппарата Государственной службы исполнения наказания. Сейчас ведется разбирательство, кто и как смог продать государственные помещения частной компании, отметили в ГСИН.

"Всего мэрией в пользу этой компании было выделено три комнаты и часть территории центрального аппарата ГСИН. Мы не знаем, каким образом кафе, которое с нами по соседству, получило землю и помещения в стратегическом объекте. В мэрии нам рассказали, что данная земля была выкуплена в 2004 году, и больше ничего не известно. Но у нас ведь не просто государственное здание, а стратегическое. Как его можно было продать? Как нам известно, по неофициальной информации, в этом деле фигурируют криминальные силы", - рассказали в пресс-службе ГСИН.

Судебный процесс по этому делу назначен на сегодня, 17 июля, в межрайонном суде г. Бишкек.