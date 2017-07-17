Погода
$ 68.76 - 69.15
€ 78.52 - 79.45

МИД: Ситуация с утопленником в Санкт-Петербурге на контроле посольства

123  0
Глеб Куренев

Вопрос транспортировки тела и выдачи разрешительных документов находится на контроле посольства Кыргызстана в РФ. Об этом сообщает МИД.

По информации следственных органов Санкт-Петербурга, установлено, что погибший Калыс Турсунбаев 1969 года рождения является гражданином Кыргызстана. У потерпевшего не было обнаружено следов насильственной смерти. В настоящий момент прорабатывается вопрос получения документов для вывоза тела умершего на родину. Также устанавливается связь с сыном Турсунбаева.

Напомним, в Суздальском озере на севере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана. Инцидент случился 15 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина отправился купаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина зашел в озеро, и после этого его не видели.

URL: http://www.vb.kg/363378
Теги:
МИД, посольство, Россия, соотечественники, утопленник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  