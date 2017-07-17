МИД: Ситуация с утопленником в Санкт-Петербурге на контроле посольства

Вопрос транспортировки тела и выдачи разрешительных документов находится на контроле посольства Кыргызстана в РФ. Об этом сообщает МИД.

По информации следственных органов Санкт-Петербурга, установлено, что погибший Калыс Турсунбаев 1969 года рождения является гражданином Кыргызстана. У потерпевшего не было обнаружено следов насильственной смерти. В настоящий момент прорабатывается вопрос получения документов для вывоза тела умершего на родину. Также устанавливается связь с сыном Турсунбаева.

Напомним, в Суздальском озере на севере Санкт-Петербурга утонул гражданин Кыргызстана. Инцидент случился 15 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина отправился купаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина зашел в озеро, и после этого его не видели.