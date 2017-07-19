10 мыслей о мужчинах, человечности и иллюзиях публициста Азамата Булатова

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Азамат Булатов

публицист, юрист

В первую очередь, конечно, я мужчина. Мужчина в широком формате этого слова. Я мужчина для семьи, для страны, мужчина для своего народа.

Наши мужчины сейчас несколько дезориентированы. Раньше все было просто: "Вот тебе враг - иди, руби. Вот тебе семья – защищай семью. Вот тебе добыча. Вот тебе лук и стрелы – иди, проходи обряд инициации". Пошел, убил оленя, накормил свой род – все, ты молодец.

Мы выросли в Советском Союзе, и у нас была мечта быть летчиками. Как раз прошла мода быть космонавтами, наступила мода быть летчиками. Хотел поступил в летное училище в Казахстане, но в силу обстоятельств выбрал профессию юриста.

Я начинал писать еще с детства. Когда был пионером, мои рассказы публиковались в пионерских газетах, стенгазетах. Я был страшно горд, а потом со временем это ушло. Благодаря Интернету появилось опять это желание что-то писать.

О писательской карьере я всегда думал, я всегда себя к этому готовил. Но я всегда себя останавливал, потому что думал, что еще рано.

На эту осень планирую книгу первую свою опубликовать. […] Я к ней готовился 2 года. Два года ездил по селам, по аулам, собирал информацию, фрагменты.

Книга о человечности, о генетической памяти, о том, что в нас во всех есть искра божественной энергии – в окружающей среде, в природе. Мы просто об этом забыли.

Образно говоря, каждый выезжающий отсюда гражданин должен привозить с собой оттуда [из-за границы] камешек. Этим камешком ты можешь и врага по голове стукнуть, и фундамент своего дома заложить. А сейчас такая ситуация, что человек берет этот камешек, он с ним позирует, выставляет его в "Инстаграме", в "Фейсбуке"…

Нельзя ничего откладывать на завтра, потому что этого "завтра" может и не наступить. Если обидел кого-то, то лучше сегодня попросить прощения.

Свобода – это некая иллюзия, которая манит людей, но как таковой свободы в чистом виде не существует. Человек уже рожден с кучей обязательств, с кучей ответственности за свои поступки, за свои действия, за свои слова.

Я не достиг своей мечты – я не стал летчиком и не стал врачом, но я не жалею, потому что Бог дал мне шанс посредством моей работы помогать людям.

Врач тоже не делит – он лечит и убийцу, и простого человека. Здесь, конечно, так же.