Ноу-хау в президентской гонке, или Попытка уйти от справедливого возмездия?

Наверное, эти выборы президента Кыргызстана запомнятся наличием в числе претендентов лиц, которые были не в ладах с законом. Причем их с каждым днем становится все больше. Такая тенденция вызывает не очень хорошие чувства у большинства будущих избирателей, обескураживает их.

15 июля этого года, когда на съезде СДПК выдвигался кандидат в президенты Кыргызстана, прошла почти незамеченной новость о том, что в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов подал документы на должность кандидата в президенты Шерикул уулу Мирлан.

Он подал документы в качестве самовыдвиженца. Самое примечательное, что этот самовыдвиженец привлекается по статье 247, ч. 2 УК КР – "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров".

Таким образом, в списке претендентов на главный пост страны уже 5 человек, которые были осуждены за различные правонарушения или же являются подсудимыми, подследственными. Два претендента – Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров – являются подсудимыми, причем их обвиняют в совершении тяжких преступлений. Еще двое – Игорь Трофимов и Куттубек Бешбаков – находятся под стражей, их также обвиняют в совершении различных преступлений.

Следует "благодарить" господина Текебаева за то, что он является зачинателем этого "ноу –хау". Его линия защиты как один из оптимальных вариантов выбрала оттягивание решения суда путем самовыдвижения лидера "Ата Мекен" кандидатом в президенты страны.

Этот метод оказался достаточно востребованным среди тех, кто пытается как-то уйти от уголовной ответственности. По сути, участие этих лиц в президентских выборах можно рассматривать как соломинку для утопающего. Хотя понятно, что шансы для тех, кто не в ладах с законом, но претендует на пост президента, самые ничтожные.

Но такая тенденция – попытка уйти от уголовной ответственности путем выдвижения в качестве кандидата в президенты – может иметь негативные последствия для страны, для политической культуры. Участие в выборах как способ защиты подсудимых, подследственных наносит непоправимый урон таким важным политическим событиям, как выборы главы государства. Конечно, можно сослаться на Конституцию, на презумпцию невиновности, что и будут делать указанные претенденты. Но...

Вместо того чтобы у граждан был выбор между достойными, участие сомнительных личностей может свести все к дилемме выбора между менее худшими и более. Такая мысль станет неизбежностью, доминирующей в общественном сознании, если и дальше выборы президента будут использоваться людьми, которые не в ладах с законом, чьим проступкам дана правовая оценка следствия.

Другой момент – это участие людей, которые абсолютно неизвестны обществу или же известны своими экстравагантными выходками. Это придает выборам тон шутовства и маскарада, причем вульгарного и пошлого.

Таким образом самое важное политическое событие в жизни страны дискредитируется в глазах людей, порождает инфантильность, что потом может обернуться низкой явкой избирателей и приходом к власти под видом очередного клоуна жестокого тирана.