10 мыслей о выборе, интимном контексте и музыке активистки Лилии Тен

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Лилия Тен

активистка, музыкант

Я вижу и ощущаю себя прежде всего человеком. Многогранным, возможно, творческим и интересующимся.

Быть человеком для меня – это иметь весь комплект чувств, эмоций, понимания этого мира, разума. Я никак не идентифицирую себя ни по национальной принадлежности, ни по гендерной. Я идентифицирую себя прежде всего как личность.

Мой интерес к музыке родился вместе со мной, потому что у меня очень музыкальная семья. Это единственное увлечение, которое осталось с детства и которым я увлекаюсь исключительно как хобби, не как профессионал.

Интерес к правам человека появился гораздо позднее. В более зрелом возрасте, когда пришлось выбирать то, чем я хотела бы заниматься в жизни, то, что было бы для меня важным и имело бы смысл.

Я, конечно же, верю в то, что это не эфемерно, и что права человека – это первично, и любой гражданин может отстоять свою правоту, отстоять свои права. Иначе я бы этим не занималась. Я верю в то, что я делаю.

Это точно не хобби. Это любимое занятие, я бы так сказала.

Музыка для меня – это тот уголок, который я оставляю исключительно для себя. Оставляю какой-то тайный уголок, в котором я живу, и в котором наслаждаюсь, и в котором я восстанавливаю свои силы, и через который я, собственно, самовыражаюсь.

Лилия Тен на сцене, в жизни, на работе, во сне, неважно где – это совершенно разные люди, на мой взгляд.

Когда я на сцене, я открываю потайную дверь своей души. Когда я на работе, я соответственно делюсь не какими-то личными эмоциями, я делюсь профессиональными качествами.

В основном мои песни имеют какой-то определенный интимный контекст, как мне любят говорить многие. А на самом деле я же вкладываю в них вот это состояние, когда человек переживает очень яркие эмоции, и, может быть, они не связаны с любовью, но они могут быть связаны с тяжелыми жизненными переживаниями.

Я бы не сказала, что они рождаются, они просто падают. Если текст появляется, он появляется весь целиком. Причем он появляется сразу с какой-то мелодией, и я понимаю, что это что-то хорошее. Если ничего не появляется, я не стараюсь из себя выдавить.

Для меня наличие выбора, что я могу делать так, как я хочу, не рожать, если я не хочу, допустим, петь, если я хочу, или не петь, если я не хочу, – для меня это свобода.

Я – прекрасный пример для подражания в своей настойчивости определенной, целеустремленности и в отсутствии страха принимать решения, нести ответственность. Не могу сказать, что я очень решительный человек, но я очень настойчивый и ответственный человек. Вот в этом плане я прекрасный пример для своих племянников.

Я знаю, что я никогда не прыгну с парашютом, потому что я капец как боюсь высоты. Это точно. Мне бы, конечно, хотелось, но если бы лет в 15 – я бы прыгнула, сейчас уже все. Сейчас я уже жить хочу.

На сегодняшний день нет таких страхов, которые бы держали меня от воплощения своих желаний.