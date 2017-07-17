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Озера Пионерское и Комсомольское готовы к купальному сезону

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Руслан Изреков

Столичные озера Пионерское и Комсомольское готовы к купальному сезону, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По ее данным, на сегодняшний день водоемы полностью заполнены водой и готовы принять всех желающих.

Муниципальным предприятием "Зеленстрой" были проведены работы по очистке отстойников в объеме 11 тыс. м3 донных отложений, завезено 680 тонн песка, в целях обеззараживания дна озер было использовано 11,5 тонны соли и 2 тонны хлористого кальция.

Кроме того, для предотвращения несчастных случаев на воде и правонарушений на территории парка "Карагачевая роща" сотрудники правоохранительных органов будут проводить ежедневное патрулирование с 08:00 до 24:00.

Для своевременного оказания квалифицированной помощи на озерах будут выставлены спасательные посты с представителями службы спасения МЧС по городу Бишкек. Спасатели будут находиться на озерах ежедневно с 12:00 до 21:00 вплоть до октября текущего года.

URL: http://www.vb.kg/363383
Теги:
парк, Бишкек
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