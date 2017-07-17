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Джумакадыров: Более 50% автошкол не соответствуют выданным лицензиям

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Аида Джумашева

В Кыргызстане более 50% автошкол не соответствуют выданным лицензиям. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности сообщил секретарь Совбеза Темир Джумакадыров.

По его словам, в то же время вопрос лишения автошкол лицензий очень сложный.

"Сегодня на заседании было принято решение рассмотреть более упрощенную процедуру лишения автошкол лицензий. Речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Люди, купившие водительские права или должным образом не прошедшие обучение, - потенциальные преступники на дорогах", - сказал Джумакадыров.

Он отметил, что на заседании Совбеза также рассматривался вопрос об ужесточении наказания виновникам ДТП.

URL: http://www.vb.kg/363384
Теги:
ДТП, Совет обороны, Темир Джумакадыров
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