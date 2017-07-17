Совбез: Порядка 40% виновников ДТП уходят от ответственности

Порядка 40% водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, уходят от ответственности. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, сегодня в ходе заседания Совета безопасности стоял вопрос "о мерах по повышению безопасности дорожного движения в КР". В ходе обсуждения было предложено ужесточить наказание виновникам ДТП.

"Водители, совершившие ДТП со смертельным исходом, уходят от ответственности. Это связанно с тем, что потерпевшая сторона пишет встречное заявление и так далее. Комплекс мер по повышению безопасности на дорогах состоит из шести блоков. В том числе и ужесточение наказания водителям, по чьей вине погибли люди", - сказал Джумакадыров.