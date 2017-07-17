В Узбекистане при спасении смартфона из туалета задохнулись три человека

В Узбекистане погибли три человека, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на МЧС РУз.

По данным ведомства, жительница Янгикурганского района Наманганской области уронила в выгребную яму смартфон марки Samsung. Сама вызволять свой гаджет она не решилась, поэтому наняла двух рабочих, чтобы они спустились в яму.

Спустившись, первый мужчина потерял сознание от недостатка воздуха. Его напарник направился спасать уже не телефон, а своего товарища, но и он также упал в обморок.

Женщина вызвала карету скорой помощи. Прибывший на место происшествия врач также спустился к пострадавшим. Но и его постигла та же участь. В итоге двое нанятых работников скончались на месте, а врач умер по дороге в больницу.

Как отмечается, причиной смерти стала асфиксия от недостатка кислорода в воздухе, содержащем смесь фекальных газов.