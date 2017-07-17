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МЧС КР: Турция выплатит компенсации пострадавшим в Дача-СУ до конца июля

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Аида Джумашева

Турция выплатит компенсацию пострадавшим в результате авиакатастрофы в селе Дача-СУ Чуйской области до конца июля. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

По его словам, в настоящий момент все деньги, перечисленные гражданами для пострадавших, уже выплачены.

"Деньги распределяла комиссия, созданная в том числе и из числа родственников пострадавших и непосредственно самих потерпевших после крушения самолета. На днях поступят деньги от турецкой стороны. Планируется, что выплата компенсаций будет завершена до конца июля. Многие из пострадавших уже приобрели себе квартиры", - сказал Боронов.

Однако министр не уточнил, какая сумма будет выплачена турецкой стороной.

Напомним, трагедия произошла 16 января утром, в 07:18. Грузовой самолет "Боинг 747-400", выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения погибли 38 человек – это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

URL: http://www.vb.kg/363388
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь, Турция, Кубатбек Боронов, МЧС
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