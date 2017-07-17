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Национальный энергохолдинг включен в состав стратегических объектов

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Аида Джумашева

Национальный энергетический холдинг Кыргызстана включили в состав стратегических объектов. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Совбеза.

"Предложение включить Нацэнергохолдинг в список стратегических объектов поступило от госорганов. При этом из списка была выведена авиакомпания. В целом по всем вопросам заседания принято решение", - сказал Джумакадыров.

Однако о какой авиакомпании идет речь, секретарь Совбеза не уточнил.

URL: http://www.vb.kg/363389
Теги:
Темир Джумакадыров
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