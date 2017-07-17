Вывеска не помогла. В Бишкеке снесено кафе общей площадью 990 кв. метров

По информации управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек, совместно с МП "Тазалык" был произведен демонтаж летнего кафе "Бриллиантовая рука" общей площадью 990 кв. метров.

Кафе располагалось на муниципальной территории по ул. Токомбаева и было снесено в связи с истечением срока прав пользования на земельный участок и расширением территории без соответствующих разрешительных документов. Демонтаж был произведен в принудительном порядке.

Данные меры проводятся в рамках инвентаризации объектов по Бишкеку. В настоящее время в целях недопущения незаконного строительства инвентаризация проводится по ул. Токомбаева (Южная магистраль).