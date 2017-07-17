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Атамбаев на заседании Совбеза: Пьяные водители - убийцы, жестокие душегубы

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ВБ

Под председательством президента КР Алмазбека Атамбаева сегодня, 17 июля, в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялось заседание Совета безопасности КР.

Открывая заседание, глава государства отметил, что первым в повестке дня заседания стоит важный вопрос – меры по повышению безопасности дорожного движения в республике. Атамбаев подчеркнул, что сложившаяся ситуация с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, в результате которых погибают дети, требует принятия кардинальных и принципиальных решений.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков представил проект комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности, разработанный секретариатом Совета безопасности, правительством, а также представителями гражданского общества. Документ состоит из 6 блоков и включает в себя автоматизацию процесса управления в сфере обеспечения дорожной безопасности; управленческие, законодательные меры; вопросы дорожной инфраструктуры; медицинское обеспечение безопасности дорожного движения; проведение информационных кампаний и повышение осведомленности населения.

В ходе обсуждения президент отметил необходимость ужесточения ответственности для водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, особенно тех, кто находился в нетрезвом состоянии. Глава государства подчеркнул важность обеспечения неотвратимости наказания в отношении таких водителей. "Чтобы "золотая" молодежь знала, что, если они убьют человека, родители не смогут откупить их деньгами от тюрьмы. Пьяные водители – убийцы, жестокие душегубы. Нужно ужесточить ответственность для водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, в том числе для тех, кто был в пьяном состоянии", - сказал глава государства.

Атамбаев особо подчеркнул, что необходимо изыскать финансовые средства для полноценной и качественной реализации предлагаемых мер по повышению безопасности на дорогах.

В ходе обсуждения члены Совета безопасности также подняли вопрос качества предоставляемых знаний в автошколах. В частности лидер фракции "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов предложил проводить независимые проверку и оценку знаний выпускников автошкол и отзывать лицензии у автошкол со слабым уровнем подготовки водителей.

Кроме того, президент и члены Совета безопасности подчеркнули необходимость изыскания средств путем продажи ЗАО "Альфа Телеком" для скорейшего запуска комплексной и единой для страны программы по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах с созданием централизованной автоматизированной системы управления дорожным движением.

С учетом высказанных предложений и рекомендаций члены Совета безопасности приняли решение одобрить комплекс мер по реформе системы дорожной безопасности.

Вторым вопросом повестки дня был вопрос "О мерах по повышению эффективности работы системы предотвращения чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике", докладчиком по которому выступил министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

В ходе обсуждения Атамбаев раскритиковал работу правительства и местных органов власти по страхованию жилья от стихийных бедствий и пожаров, назвав ее провальной. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы иметь средства на восстановление пострадавшего в результате стихий жилья, необходимо обеспечить слаженную работу системы страхования. Президент отметил, что этот вопрос должен быть на особом контроле правительства, и конкретные руководители органов местного самоуправления должны нести персональную ответственность за страхование жилья гражданами, особенно в потенциально опасных зонах.

В ходе обсуждения членами Совета безопасности также были высказаны предложения о пересмотре требований по безопасности при строительстве школ.

В результате обсуждения данного вопроса было предложено выработать и реализовать ряд мер, направленных на бесперебойную, качественную, эффективную работу системы гражданской защиты населения и территории Кыргызской Республики, а также активизировать работу по страхованию жилья от стихийных бедствий.

Также в ходе заседания члены Совета безопасности рассмотрели вопрос "О рекомендациях к Перечню стратегических объектов Кыргызской Республики" и приняли соответствующее решение.

URL: http://www.vb.kg/363393
Теги:
Алмазбек Атамбаев, безопасность
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Комментарии
ТОха братан
17.07.2017, 17:12

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Zenaly Askatov
17.07.2017, 18:06
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Кроме того, президент и члены Совета безопасности подчеркнули необходимость изыскания средств путем продажи ЗАО "Альфа Телеком" для скорейшего запуска комплексной и единой для страны программы по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах с созданием централизованной автоматизированной системы управления дорожным движением.

Будет справедливо, если средства от продажи Мегакома пойдут на обеспечение безопасности движения, а не на прожект с туманными целями и задачами, которые обычному человеку не понятны.

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Mahabat Aitieva
17.07.2017, 18:33
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В ходе обсуждения членами Совета безопасности также были высказаны предложения о пересмотре требований по безопасности при строительстве школ.

Наконец!

За некачественное строительство школ и больниц - 25 лет с конфискацией имущества.

Поддерживаю в этом вопросе президента.

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saulesh naimova
17.07.2017, 19:43
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каждый водитель-убийца должен понести наказания по всей строгости закона и правильно что убирают тот пункт,который играл на руки этим пьяным убийцам на дорогах

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