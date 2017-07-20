Генпрокуратура КР намерена возбудить уголовные дела на главу Госкомсвязи

Генеральная прокуратура КР рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Госкомитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршенбиева. Об этом "ВБ" сообщили собственные источники в правительстве.

По версии следствия, Шаршенбиев нанес ущерб государству в размере 88 млн сомов.

В материалах дела говорится, что глава Госкомсвязи преднамеренно завышал суммы, выделяемые из бюджета государства. Ранее Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями передала надзорному органу собранные материалы.

В пресс-службе ГСБЭП пообещали позже предоставить комментарии касательно подробностей дела. Однако отметили, что дело рассматривают Финпол совместно с Генпрокуратурой.