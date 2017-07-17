Кандидаты в президенты КР сдадут экзамен по системе "Кыргызтест"

Правительство КР приняло постановление, предусматривающее определение уровня владения государственным языком кандидатами на пост президента КР по системе "Кыргызтест".

Система, разработанная для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы "Кыргызтест": элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).

Согласно ст. 51 конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" кандидаты на должность главы государства должны владеть госязыком на уровне коммуникативной компетенции В2 – "выше среднего", что входит в категорию двух высших уровней владения языком.

Тестирование кандидатов по системе "Кыргызтест" будет проводить экспертная комиссия, созданная уполномоченным государственным органом в области развития государственного языка. Общий балл по результатам четырех субтестов "1. Лексика, грамматика, письмо", "2. Аудирование", "3. Чтение", "4. Говорение" будет выставлен экспертной комиссией.

Система "Кыргызтест" разработана в соответствии с международными стандартами. Процесс сдачи в последующем будет полностью компьютеризирован для исключения человеческого фактора при оценке. Предполагается, что компьютерная система будет объективно подсчитывать баллы на основании сданного теста и выдавать результаты.