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Кандидаты в президенты КР сдадут экзамен по системе "Кыргызтест"

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ВБ

Правительство КР приняло постановление, предусматривающее определение уровня владения государственным языком кандидатами на пост президента КР по системе "Кыргызтест".

Система, разработанная для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы "Кыргызтест": элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).

Согласно ст. 51 конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" кандидаты на должность главы государства должны владеть госязыком на уровне коммуникативной компетенции В2 – "выше среднего", что входит в категорию двух высших уровней владения языком.

Тестирование кандидатов по системе "Кыргызтест" будет проводить экспертная комиссия, созданная уполномоченным государственным органом в области развития государственного языка. Общий балл по результатам четырех субтестов "1. Лексика, грамматика, письмо", "2. Аудирование", "3. Чтение", "4. Говорение" будет выставлен экспертной комиссией.

Система "Кыргызтест" разработана в соответствии с международными стандартами. Процесс сдачи в последующем будет полностью компьютеризирован для исключения человеческого фактора при оценке. Предполагается, что компьютерная система будет объективно подсчитывать баллы на основании сданного теста и выдавать результаты.

URL: http://www.vb.kg/363398
Теги:
выборы, президент
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