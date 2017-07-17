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К подросткам, изнасиловавшим 6-летнего ребенка, пытки не применялись

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Родион Решетов

Никаких пыток со стороны милиции для того, чтобы подростки признались в изнасиловании 6-летнего ребенка, не было, заявляют в Генеральной прокуратуре КР.

Напомним, 11 июля в СМИ появилась информация об инциденте, произошедшем в Джеты-Огузком районе.

Один из подозреваемых является соседом потерпевшего. В апреле этого года он заманил ребенка к себе в дом, после чего изнасиловал его. Спустя месяц он предложил половое сношение с мальчиком двум своим несовершеннолетним друзьям. Самому старшему из них 17 лет. Сговорившись, они втроем, применив физическую силу, надругались над ребенком.

Как отмечалось ранее, задержанные подростки заявили о том, что сотрудники милиции применили к ним пытки.

Однако в ходе проверки по заявлению О.А. была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению каких-либо телесных повреждений у заявителя обнаружено не было. По результатам проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"11 июля 2017 года при посещении СИЗО-3 города Каракол совместно с региональным представителем Национального центра по предупреждению пыток по Иссык-Кульской области и привлеченным врачом–экспертом у Э.Р. были обнаружены гнойничковые высыпания, что не является характерными признаками пыток. Подростку был поставлен диагноз "аллергический дерматит", - сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры КР.

URL: http://www.vb.kg/363402
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, пытки
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