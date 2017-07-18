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Каратисты Кыргызстана завоевали шесть медалей чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана завоевала шесть медалей чемпионата Азии по каратэ-до WKF, прошедшем в спорткомплексе "Даулет" в Астане (Казахстан).

По информации СМИ Казахстана, на чемпионат приехали около тысячи представителей из 35 стран и разыгрывались 70 комплектов наград среди кадетов, юниоров и взрослых каратистов. Всего медали завоевали спортсмены 17 стран.

Согласно официальному протоколу чемпионата, Кыргызстан на этих соревнованиях завоевал шесть медалей - 3 серебряных и столько же бронзовых.

В состязаниях среди мужчин в кумитэ (поединок) в весовой категории до 84 кг Гянжали Абасов принес бронзовую медаль своей сборной.

Серебряными призерами в кумитэ среди кадетов стали Калысбек Нурланбек уулу и Дильназ Соотбаева, а среди молодежи - Кымбат Тойтонова и в этой же возрастной категории бронзовой медалью отметился Ербол Жумалиев.

В комплексе упражнений "ката" юношеская и молодежная команды в лице Калысбека Касымбекова, Алишера Саякбаева и Кутмана Уланбекова также заняли третье место чемпионата.

URL: http://www.vb.kg/363404
Теги:
каратэ, чемпионат
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