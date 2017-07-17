Боронов: К зиме все пострадавшие от стихийных бедствий построят новые дома

К зимнему периоду все пострадавшие от стихийных бедствий построят новые дома. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, трансформация земель для пострадавших от стихийных бедствий в селе Аюу Узгенского района и Алае полностью завершена.

"Сейчас правительством делается все для того, чтобы пострадавшие от оползня в селе Аюу и Алае смогли к зимнему периоду построить жилье. Доставка строительных материалов производится по цене производителя и даже ниже. К примеру, цемент для Чон Алая продается пострадавшим на 95 тыйын дешевле отпускной цены. Есть вопрос транспортировки, ведь расстояние немаленькое", - сказал Боронов.

Он напомнил, что вся территория Кыргызстана является сейсмоопасной. Стихийным бедствием считается землетрясение более 6 баллов.