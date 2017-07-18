Погода
$ 68.80 - 69.04
€ 79.05 - 79.70

В Афинах анархисты разгромили туристическую улицу

109  0
www

Группа радикалов приблизительно из 100 человек устроила погром в центре Афин. Разгрому подверглись витрины бутиков на улице Эрму. Всё произошло на глазах ошеломленных туристов. Появившаяся с запозданием полиция применила для разгона нападавших слезоточивый газ, сообщает Евроньюс.

"Мы услышали приближение группы демонстрантов. А потом вдруг раздалось: бам, бам, бам. Мы вышли наружу и увидели, что всё разбито", - говорит Яннис, работник магазина.

"Около пяти-шести групп ломали всё на своём пути. Я ничего не мог поделать. Я видел их, а поделать ничего не мог", - рассказал Цасем Ахмет, турист.

Участники беспорядков заявили, что действовали в знак протеста против решения суда отклонить апелляцию 29-летней аспирантки, осужденной за членство в анархической организации "Заговор огненных ячеек", признанной в Греции террористической. Анархисты организуют поджоги и взрывы в рамках кампании, которую называют "городской герильей" против государства.

URL: http://www.vb.kg/363409
Теги:
Греция, туризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  