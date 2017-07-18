В Афинах анархисты разгромили туристическую улицу

Группа радикалов приблизительно из 100 человек устроила погром в центре Афин. Разгрому подверглись витрины бутиков на улице Эрму. Всё произошло на глазах ошеломленных туристов. Появившаяся с запозданием полиция применила для разгона нападавших слезоточивый газ, сообщает Евроньюс.

"Мы услышали приближение группы демонстрантов. А потом вдруг раздалось: бам, бам, бам. Мы вышли наружу и увидели, что всё разбито", - говорит Яннис, работник магазина.

"Около пяти-шести групп ломали всё на своём пути. Я ничего не мог поделать. Я видел их, а поделать ничего не мог", - рассказал Цасем Ахмет, турист.

Участники беспорядков заявили, что действовали в знак протеста против решения суда отклонить апелляцию 29-летней аспирантки, осужденной за членство в анархической организации "Заговор огненных ячеек", признанной в Греции террористической. Анархисты организуют поджоги и взрывы в рамках кампании, которую называют "городской герильей" против государства.