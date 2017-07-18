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В Гватемале объявили чрезвычайное положение из-за ужасного состояния дорог

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Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил в стране чрезвычайное положение в связи с ужасным состоянием дорог, пишет RT.

"Совет министров объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, расположенных на территории Гватемалы", - говорится в сообщении правительства страны в Twitter.

Как сообщает Prensa Libre, глава страны уже подписал соответствующий указ.

По словам Моралеса, основной причиной плохого состояния дорог является коррупция. В связи с этим власти собираются изучить законодательную инициативу, позволяющую ликвидировать строительные компании, участвующие в коррупционных схемах.

URL: http://www.vb.kg/363410
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