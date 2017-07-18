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Бий не разрешил похоронить умершую от туберкулеза женщину

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ВБ

"Бий айыла не разрешил хоронить умершую от туберкулеза женщину на кладбище. Он требовал, чтобы перед похоронами её обработали какой-нибудь дезинфицирующей жидкостью, - рассказал один из участников обучения по туберкулезу для религиозных деятелей, которое было организовано областным центром борьбы с туберкулезом в г. Джалал-Абад с 11 по 14 июля при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез". – Против такого заявления бия, а, как известно, этот человек назначается айыл окмоту и отвечает за похороны, тои и другие мероприятия в селе, выступил имам местной мечети. Но бий айыла поднял народ, и имам был вынужден отказаться от должности и уехать из села. Сын умершей договорился похоронить мать в соседнем айыле и на всякий случай там же заказал себе место, потому что тоже болел туберкулезом".

За четыре дня семинара было еще много разных историй и мифов о туберкулезе. Например, некоторые его участники были уверены, что болезнь передаётся по наследству, что ею можно заразиться через продукты питания и предметы быта, что больную жену, например, надо непременно вернуть в родительский дом и т.п.

"Таким образом, четыре дня работы с религиозными деятелями показал, что информации по туберкулезу недостаточно, - говорит тренер обучения, специалист по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации Бишкекского центра борьбы с туберкулезом Толгонай Аманбаева. – Для информирования людей о туберкулезе важны все имеющиеся источники, и они должны быть хорошо подготовленными и надёжными".

Получившие знания религиозные деятели Джалал-Абадской области взяли на себя обязательство поделиться информацией о профилактике, угрозах, признаках и методах лечения туберкулеза со своими джамаатами и охватить как минимум 10 000 человек на местах, чтобы они в свою очередь тоже распространяли правдивую информацию среди своих односельчан.

Впервые в рамках прошедшего обучения его участники – имамы побывали в противотуберкулезных учреждениях, встретились и пообщались с больными, приняли участие во встречах групп поддержки больных туберкулезом, подняли их дух и настрой в борьбе за жизнь и здоровье каждого человека.

По словам специалиста проекта USAID "Победим туберкулез" Дильшата Хаитова, к обучению были привлечены представители областного казыята, имамы районных мечетей Джалал-Абадской области, а также члены организации "Мутакалим", преподаватели женских медресе. Целью тренинга было обучить религиозных деятелей правилам и навыкам информирования верующих по вопросам здоровья в исламе, в частности по туберкулезу, обсудить с ними существующую проблему стигмы и дискриминации в отношении пациентов с туберкулезом и членов их семей, а также о том, как можно преодолевать барьеры.

По окончании тренинга имамам раздали информационно-образовательные материалы, среди которых текст хутбы, подготовленный на основе специально разработанных ключевых посланий по туберкулезу, куда включена вся полезная информация о болезни, и самая главная – о том, что туберкулез излечим.

URL: http://www.vb.kg/363411
Теги:
Джалал-Абадская область, мечеть, туберкулез
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