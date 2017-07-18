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В Саудовской Аравии проверяют видео с женщиной в короткой юбке

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Власти Саудовской Аравии начали расследование в связи с публикацией в соцсетях видео молодой девушки, гуляющей в юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир, передает Би-би-си.

Девушка на видео - саудовская модель Хулуд.

Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали ее арестовать за нарушение исламских норм, в то время как другие выступили в защиту девушки и похвалили ее за храбрость.

В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены и основаны на патриархальной форме шариата.

Женщины здесь обязаны носить головные платки и абаи - свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята Хулуд, идущая по узкой улочке форта древней деревни Ушайкир. Эта деревня - памятник старины, она расположена в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.

Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце 18 века родился основатель ваххабизма, аскетичного направления суннитского ислама, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Ваххабизм до сих пор практикуется саудовской королевской семьей и знатью.

Видео быстро разошлось в "Твиттере", где мнения разделились между теми, кто считает, что Хулуд должна быть наказана, и теми, кто настаивает на ее праве носить то, что она хочет.

"Возвращение Хайи (религиозной полиции) здесь необходимо", - пишет журналист Халед Зидан

"Мы должны уважать законы страны. Во Франции никаб запрещен, и носящих его женщин штрафуют. В Саудовской Аравии ношение абаи и скромная одежда предписываются законами королевства", - замечает другой пользователь соцсети.

Писатель и философ Ваел аль-Гассим заявил, что он был "потрясен этими злобными, устрашающими твитами".

"Я думал, она бомбу взорвала или убила кого-нибудь. Оказалось, что все дело в мини-юбке, которая им не понравилась. Я задаюсь вопросом: как может преуспеть Vision 2030, если она будет арестована?" - говорит он, имея в виду программу реформ, объявленную в прошлом году 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

Некоторые, защищая Хулуд, напоминают, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его дочь Иванка не надевали абаи во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

Другие написали, что если бы это была иностранка, люди говорили бы о ее красоте, по поскольку она местная, они требуют ее арестовать.

"Если бы она была иностранкой, они бы пели дифирамбы ее стройной талии и тому, как у нее накрашены глаза. Но так как она саудовка, они призывают ее арестовать", - написала Фатима аль-Исса.

В понедельник газета Okaz сообщила, что официальные власти в Ушайкире призвали губернатора провинции и полицию принять меры в отношении женщины.

Религиозная полиция и Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока (государственная правительственная организация в Саудовской Аравии, целью работы которой является содействие исполнению законов шариата) сообщили в "Твиттере", что в курсе этой истории и находятся в контакте с местными властями.

URL: http://www.vb.kg/363412
Теги:
Саудовская Аравия
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