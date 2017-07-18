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Ночные гонщики на машинах с прямотоками мешают нам спать, устраивая заезды

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Родион Решетов

В социальной сети "Фейсбук" пользователи обратились к Управлению патрульной милиции Бишкека с просьбой заняться ночными гонщиками. Так, один бишкекчанин сообщил, что вблизи его дома после 23:00 и до 03:00 любители погонять устраивают заезды на пересечении улиц Токтогула и Логвиненко.

Особый дискомфорт приносит то, что большинство автомобилей, участвующих в гонках, имеют прямоток, сообщает пользователь социальной сети.

"Прошу выслать в данное время и место передвижной пост ПМ (прим. авто), т.к. в данный промежуток времени на данном отрезке начинают гонять "уличные гонщики" с характерным прямоточным гулом, тем самым нарушая не только ПДД по превышению скорости, но и общественный порядок в ночное время суток, когда жители уже давно спят", - говорится в описании публикации.

В свою очередь в столичном Управлении патрульной милиции отметили, что меры к нарушителям будут приняты. В случае если их вина будет доказана, на так называемых автохулиганов будет наложен солидный штраф.

"За то, что они устраивают гонки или шумят, предусмотрены статья и штраф. Сумма штрафа определена в 5000 сомов. Кроме того, возможно, к этому добавятся и прочие нарушения. Сейчас информация об этих гонщиках на Токтогула/Логвиненко будет передана начальнику полка, с хулиганами разберутся", – сообщил пресс-секретарь УПМ г. Бишкек Таалай Бугубаев.

Кроме того, в УПМ отметили, что этому участку будет уделено особое внимание. В ближайший рейд эта территория будет проверена на наличие автохулиганов.

URL: http://www.vb.kg/363414
Теги:
нарушения, ПДД, Патрульная милиция
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Комментарии
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18.07.2017, 11:16

по многим районам гоняют))стритрейсеры  ёптить))

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сули мули
18.07.2017, 11:48
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Южная магистраль тоже...

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