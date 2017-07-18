Прибыль Нацбанка в прошлом году сократилась в два раза

Прибыль Национального банка КР в прошлом году сократилась почти в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом стало известно по итогам аудита деятельности финансового учреждения за 2016 год.

По данным Счетной палаты, по состоянию на 31 декабря 2016 года в Национальном банке было открыто 50 счетов Центрального казначейства Министерства финансов, из которых 32 счета – в национальной валюте и 18 счетов – в иностранной валюте. Согласно финансовой отчетности Национального банка за 2016 год средства правительства на счетах в сомовом эквиваленте на 1 января 2016 года составили 15,1 млрд сомов, на конец года – 8 млрд сомов, то есть уменьшились на 7,1 млрд. сомов, или 47%.

За прошлый год Национальным банком КР получена чистая прибыль в размере 3,8 млрд сомов, что на 42,3% меньше показателя 2015 года. Основными факторами уменьшения прибыли явились доходы по чистой реализованной прибыли по операциям с драгоценными металлами и иностранной валютой, которые по сравнению с 2015 годом уменьшились на 2,9 млрд сомов. В соответствии со статьей 13 Закона "О Национальном банке КР" 70% прибыли за 2016 год, а именно 2,6 млрд сомов, перечислены в доход государственного бюджета.

На основании совместного постановления Нацбанка и правительства доходы НБКР на остатки счетов правительства не начисляются. В связи с этим, отметили в Счетной палате, необходимо повысить эффективность использования свободных средств правительства для пополнения государственного бюджета и сокращения его дефицита.

По результатам аудита Нацбанку и правительству даны соответствующие рекомендации, Минфину предписано изучить и рассмотреть совместно с Нацбанком вопрос о размещении свободных государственных средств в доходоприносящие активы.

В части обслуживания счетов правительства КР, правильности исчисления прибыли, отчисляемой в республиканский бюджет, финансовые нарушения не установлены.