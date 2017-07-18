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Уже в эту субботу O!PEN AIR–2017 – главное музыкальное событие года!

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Приглашаем отвлечься от повседневной суеты и дать волю чувствам под открытым небом на O!PEN AIR–2017! 15-ый юбилейный фестиваль, организаторами которого выступают мобильный оператор "О!" и клуб Promzona, состоится на большой сцене клуба Promzona 22 июля в 15:00.

Фестиваль O!PEN AIR–2017 – это концентрация драйва и огромного количества отличной музыки! Откроют фестиваль дебютанты большой сцены – группа RMD (Render my dreams), перехватят рок-эстафету один из интереснейших авторских коллективов города Бишкек – группа VESTA, а также яркие представители рок-тусовки – группа "Свободный режим". Ну и в самом разгаре вечера ценители фирменной музыки смогут насладиться выступлением, наверное, самого взрослого и самобытного бэнда столицы – "МузEcology". Предвосхитят выступление хэдлайнера резиденты клуба Promzona – зажигательные MARS'эль!

Специальный гость фестиваля – гуру фристайла и альтернативной музыки, уже легендарный Noize MC!

Живой звук, лучшие музыканты страны и лавина самых ярких эмоций. Спешите попасть на O!PEN AIR–2017!

Билеты спрашивайте в офисах мобильного оператора "О!". Официальный партнер – компания "Балтика". Подробная информация по номерам: 766, 0312 900 244 и на сайте openair.o.kg.

URL: http://www.vb.kg/363419
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#O!
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