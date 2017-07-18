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"Бульдозер революции" Азимбек Бекназаров будет баллотироваться в президенты

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Айдана Абдуваитова

В ЦИК КР поступило заявление Азимбека Бекназарова о самовыдвижении кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Вчера, 17 июля, в Бишкеке прошел курултай национал-патриотических сил КР, на котором делегаты выдвинули кандидатуру председателя "Постоянного народного совета" Азимбека Бекназарова.

В ЦИК он подал заявление в тот же день, причем в качестве самовыдвиженца.

Ранее он был депутатом ЖК КР, являлся сопредседателем партии "Асаба". Азимбек Бекназаров активно участвовал в революциях 2005 и 2010 годов, за что получил прозвище "бульдозер революции". В 2005 году после мартовской революции он занимал пост генерального прокурора. После апрельской революции 2010 года занимал пост вице-премьер-министра Временного правительства. Сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Напомним, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофимова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова, Улукбека Кочкорова, Руслана Джунусова и Нусрета Муса-Оглы Мамедова, Руслана Джунусова, Шерикул уулу Мирлана, Арстанбека Малиева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.

URL: http://www.vb.kg/363420
Теги:
Азимбек Бекназаров, выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (26 материалов)
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Комментарии
Silver Surfer
18.07.2017, 10:35
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 13
Комментариев: 59

постоянный народный совет? сколько еще у нас бесполезных неизвестных организаций?

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Чолпон Шакирова
18.07.2017, 10:48
Карма: -26
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Плюсов: 70
Минусов: 96
Комментариев: 83

Silver Surfer

постоянный народный совет? сколько еще у нас бесполезных неизвестных организаций?

Столько сколько надо, чтоб старое позабыли. А по сути этот Бекназаров просто вор и взяточник. Больше он ни на что не способен. Ничего хорошего он никогда не делал для страны. 

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