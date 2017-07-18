До сентября необходимо уплатить налог на транспорт, недвижимость и землю

Государственная налоговая служба КР напоминает о приближающихся сроках уплаты ряда налогов.

Так, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов.

При этом отмечается, что гражданам после уплаты налога на транспорт необходимо бесплатно получить специальную наклейку, подтверждающую факт уплаты налога. Ее надо наклеить на лобовое стекло автомашины.

Более подробную информацию можно получить по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.