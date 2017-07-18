"Умные" счетчики отключили от электричества более 4 тысяч человек

"Северэлектро" дистанционно отключили более 4 тысяч абонентов от подачи электроэнергии за неуплату. Об этом сообщается на сайте компании.

Процедура без привлечения контролеров стала доступна благодаря установке "умных" счетчиков, которые самостоятельно собирают показания, а также могут дистанционно обесточивать абонентов.

По данным компании, было отключено около 4100 абонентов, из них 2334 – по Бишкеку, 1475 – по Чуйской области и 314 – по Таласской.

Стоит отметить, что после установки "умных" счетчиков часть абонентов были недовольны якобы неверными показаниями и завышенными ценами в квитанциях об оплате. В свою очередь представители "Севереэлектро" сообщили, что для уточнения замеров потребляемой энергии проводятся рейдовые мероприятия.