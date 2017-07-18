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От 391 до 12 млн сомов. Сколько кандидаты готовы потратить на выборы?

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Айдана Абдуваитова

Контрольно-ревизионная группа при Центризбиркоме представила отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты.

По состоянию на 17 июля избирательный фонд зарегистрирован у 8 кандидатов. Миллионный фонд имеется только у Омурбека Бабанова и Темира Сариева. На их счету 12 млн и 3 млн сомов соответственно. При этом самые крупные затраты ведет команда Бабанова. Из 12 млн они уже израсходовали около 5,7 млн сомов, в то время как затраты Сариева составили чуть более 772 тыс. сомов.

Пенсионерка Замира Муратбекова, также баллотирующаяся в президенты, открыла счет на 391 сом.

Правозащитница Рита Карасартова имеет на своем счету 35 400 сомов, из которых уже потрачены 16 тысяч.

Автор известного мема "Зима не будет" Арстанбек Абдылдаев открыл счет на 245 тыс. сомов, из которых израсходовал 190 тыс. сомов.

Основательница АУЦА Камила Шаршекеева имеет на своем счету 40 тыс. сомов, но они пока не израсходованы.

Экономист-эксперт Кубан Чороев из 65 тыс. сомов уже израсходовал 40 тыс. сомов.

Избирательный фонд Таалатбека Масадыкова составляет 130 тыс. сомов, из которых потрачены 71 тыс. сомов.

Отметим, счета кандидатов могут пополняться.

URL: http://www.vb.kg/363427
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Темир Сариев, выборы, ЦИК
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Комментарии
Наиль Галеев
18.07.2017, 12:30
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очередное подтверждение, что Бабанов рассчитывает только на деньги. 

на что рассчитывают остальные вообще непонятно, грантов на всех не хватит явно.

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