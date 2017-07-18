За пытки и взятки на 8 лет осужден начальник уголовного розыска Нарына

Начальника уголовного розыска ОВД Ат-Башинского района Б.Ш. признали виновным в совершении пыток и мошенничестве. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По данным надзорного органа, приговор о признании вины гражданина Б.Ш. был вынесен 5 июля 2017 года. Была избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии усиленного режима. Согласно приговору суда его имущество конфискуют, а его самого лишат права занимать определенные должности сроком на три года.

Помимо него ответственность понесли начальник поселкового отделения милиции К.Б. и старший оперуполномоченный ОУР РОВД К.О. Они признаны виновными по статье 305-1 ("Пытки") УК КР.

Им назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

"Следствием установлено, что 6 мая 2016 года в Управление ГКНБ КР по Нарынской области с заявлением обратились жители Нарынского района О.А., О.К. и Ж.Ж. В своем заявлении они просили принять меры к вышеуказанным сотрудникам милиции, которые путем угрозы привлечения к уголовной ответственности вымогают у них 120 тысяч сомов. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело", - сообщают в Генеральной прокуратуре.