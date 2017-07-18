США рассказали о подготовке новых санкций против Ирана

США разрабатывают проект новых экономических санкций в отношении Ирана в связи с его ракетной программой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и заявление администрации президента США Дональда Трампа.

Один из чиновников в администрации сообщил агентству, что Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон считают, что Иран "остается одной из самых опасных угроз для интересов США и региональной стабильности". По словам собеседника, действия Ирана подрывают "дух" соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Собеседник агентства также сообщил, что власти США обвиняют Иран в поддержке терроризма.

Дональд Трамп в конце мая призвал международное сообщество изолировать Иран. Он отмечал, что нельзя обсуждать искоренение терроризма без упоминания "правительства, которое предоставляет террористам убежище, финансовую поддержку и статус, необходимый для вербовки". Он подчеркивал, что, "конечно", имеет в виду Иран.